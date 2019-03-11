Японские барабанщики «разбудили» Якутск!

9 марта на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона состоялось шоу известного коллектива японских барабанщиков «Dadadadan Tenko» из Токио.

Группа барабанщиков «Dadada-Dan Tenko» в своих выступлениях совмещают современное искусство и японские традиции. Это синтез музыки, театра и танца. Девять молодых артистов играют на национальных японских инструментах, таких как «taiko», «samisen», японская флейта и другие. Они виртуозно выполняют юмористические музыкальные номера с игривой лёгкостью. Но за этой «игривостью» прячется суровая дисциплина и ежедневные тренировки, чтобы улучшить физическую силу и попрактиковаться в синхронности. Громогласный рёв барабанов «Tenko» создаёт на сцене визуальный и музыкальный спектакль в лучших традициях современной музыки и возвышенной японской культуры.

После концерта нам удалось взять эксклюзивный комментарий у участников «Dadada-Dan Tenko»:

— Впервые в Россию приехали три года назад, это наш второй визит и мы очень рады тому, что поездка удалась. Махтал Республике Саха и городу Якутску!

Коллектив состоит из 25 человек, но, как правило, ездим компактными группами в целях экономии. Мы с собой возим много декораций и аппаратуры.

Каждый барабанщик занимается около 7 лет, чтобы стать профессионалом и так искусно играть, как на сегодняшнем шоу. Самому старшему участнику труппы 41 год, а младшему — 20.

Надеемся, что якутянам понравилось наше шоу!

СПРАВКА

Шоу «Dadada-Dan Tenko» было создано в 1987 году танцором и хореографом Isaya Mondori. После многих лет опыта в качестве классического танцора, Mondori принял решение искать индивидуальный танцевальный стиль. Со временем он открыл для себя музыкальный инструмент, а именно японские барабаны, которые сделали танец более энергичным и активным. Эта комбинация танца и мощности барабанов отражена в шоу «Dadada-Dan Tenko», которое на сегодняшний день стало успешным и популярным во многих странах мира.

Автор выражает огромную благодарность Захару НИКИТИНУ, Василию КРИВОШАПКИНУ, Байтыкаан БАТАКААПУ и тур – менеджера «Dadada-Dan Tenko» в России Виталию БОЙКО.