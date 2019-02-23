Япония планирует поставить медоборудование в Якутию

Председатель правительства республики Владимир Солодов встретился с представителями компании «Марубени Корпорейшн». Во время встречи стороны обсуди сотрудничество в сфере здравоохранения, а именно об техническом оснащении онкологического центра и кардиологического диспансера в Якутии. Итогом встречи стало дальнейшее обсуждение о создании совместной компании.

Ввиду отсутствия на российском рынке специализированного высокотехнологичного оборудования в направлениях кардиологии и онкологии, был поднят вопрос о том каким образом можно построить взаимодействие с японскими партнерами по обновлению оборудования в Якутии.

«Для реализации проектов в кратчайшие сроки, на условиях устойчивого взаимодействия мы проговорили возможность создания совместной компании, которое сможет реализовать лизинговые схемы или детальный анализ именно того оборудования по которому японские производители являются мировыми лидерами», — рассказал Председатель Правительства Владимир Солодов.

Одно из главных направлений данного сотрудничества – это оснащение крупных объектов, которые планируются построить: онкологический центр и кардиологический диспансер. Также будут заменена действующая по республике техника, большинство которых изношено, и будут проведены технический анализ и инвентаризация.

«Хочу отметить, что по мере усложнения медицинской техники, отдельной функцией становится именно техническое сопровождение и обслуживание медицинских учреждений. Вместе с японскими коллегами мы сможем усилить нашу компетенцию в этой сфере», — добавил председатель правительства.

По словам заместителя главного исполнительного директора дивизиона промышленного оборудования «Марубени Корпорейшн» Осаму Миягава совместная работа только улучшит сферу здравоохранения в Якутии:

«Для развития здравоохранения мы предложили новую инвестиционную схему по созданию лизинговой компании. Республика Саха планирует большую инвестицию в отрасли медицины, и правительство Японии также вовлечено в финансовые схемы по поддержке таких социальных проектов. Поэтому на основе государственной поддержки из Японии, мы хотели бы предложить новые схемы развития здравоохранения».

Также господин Миягава отметил высокий потенциал республики и первый шаг компании в России будет именно в Якутии.