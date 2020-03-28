«Японец» заложил «Кармен»?

Предприниматель и общественный деятель, владелец сети автозапчастей «Японец» Афанасий АЛЕКСЕЕВ распространил видео, на котором он сообщает, что он как законопослушный предприниматель закрыл свои магазины и соблюдает предписания по Нерабочей неделе, объявленной главой.

В то же время, в Якутске работают магазины автозапчастей «Кармен», — сообщает Афанасий Алексеев. Напомним, что эта сеть принадлежит депутату Ил Тумэна, лидеру ЛДПР в Якутии Гаврилу ПАРАХИНУ.

Видео Афанасия Алексеева быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам. В «Автодом-Кармен» пришла комиссия, и теперь магазин закрыт.

Напомним, что сроки Нерабочей недели в России были названы с 28 марта по 5 апреля. В это время разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и магазинам, торгующим товарами первой необходимости. Автозапчасти не вошли в перечень товаров первой необходимости.

Понятно, что предприниматели, закрывшие свой бизнес на время Нерабочей недели, терпят колоссальные убытки. И понятна обида добропорядочного «Японца» на нарушительницу «Кармен».

Во время Нерабочей недели предприниматели, работающие в одном секторе, должны быть в равных условиях.