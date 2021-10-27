Японцы входят в лесную отрасль Якутии – блогер

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Японцы покупают 3,7 миллионов га дальневосточного леса!

Известный блогер, общественный деятель и специалист по Японии Николай БАРАМЫГИН провел собственное расследование, которое опубликовал в своем блоге.

Фото с сайта RFP Group: генеральный директор УК «РФП Групп» Константин Лашкевич и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) Александр Кондрашин.

Японская компания Iida Group Holdings подала заявку в Федеральную антимонопольную службу о покупке RFP Group — одного из главных экспортеров российского леса в Китай и другие азиатские страны. Компания Iida Group Holdings является лидером деревянного домостроения в Японии, сообщает Finanz.ru.

У RFP Group имеется инвестиционный проект в Якутии по созданию центра глубокой переработки древесины мощностью не менее 500 тыс. м3 по входящему сырью и закреплению 1,5 млн га лесосырьевой базы на территории Якутии.

Finanz.ru сообщает условия сделки:

Крупнейшее на Дальнем Востоке лесозаготовительное предприятие, арендующее участки с правом вырубки 3,7 миллиона кубометров в год, уходит в руки японских инвесторов.

Японский инвестор намерен приобрести 75% акций компании, активы которой включают «Дальлеспром» и «Амурское пароходство».

Сделка состоится с существенной скидкой к оценочной стоимости RFP Group. По словам источника РБК, она составляет около 500 млн долларов, но японцы заплатят только 150 млн.

Эта сумма придет в виде прямых инвестиций в компанию, которые позволят увеличить мощности по переработке леса, наладить выпуск элементов деревянного домостроения, а также рефинансировать долги, достигавшие 300 млн долларов на конец 2020 года.

Сделку одобрил лично президент России Владимир ПУТИН, к которому акционеры RFP Group обратились на одном из совещаний в рамках Восточного экономического форума.

Фото РБК

На сайте RFP Group имеется информация о соглашении с Республикой Саха (Якутия) и о борьбе с лесными пожарами.

На полях Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) и Управляющей компанией «РФП Групп».

Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия) Александр КОНДРАШИН и генеральный директор УК «РФП Групп» ЛАШКЕВИЧ Константин Вячеславович.

Стороны планируют осуществлять взаимодействие при реализации инвестиционного проекта в Республике Саха (Якутия) по созданию центра глубокой переработки древесины мощностью не менее 500 тыс. м3 по входящему сырью и закреплению лесосырьевой базы на территории Якутии общей площадью 1,5 млн га.

«Агентство готово оказывать поддержку и сопровождение на всех стадиях реализации проекта», – подчеркнул Александр Кондрашин.

«РФП выражает благодарность руководству Республики Саха (Якутия) за поддержку инвестиционных программ Холдинга. Со своей стороны, мы готовы привнести в регион высокие экологические стандарты, ответственное лесопользование, а также принять все возможные меры по недопущению распространения лесных пожаров», – прокомментировал Константин Лашкевич

Интересно, что в холдинг, который хозяева (включая Романа АБРАМОВИЧА) оценивали в 500 миллионов долларов, японцы вкладывают 150 миллионов и получают 75% акций… То есть собственность олигархов оценивается в 50 миллионов долларов или в 10 раз дешевле…

И получается, что в лесную отрасль Якутии входит уже третий инвестор: МАСЛОБОЙНИКОВ, «АЛМАС» и японцы с RFP Group…