«ЯПАК» заменит частников на городских маршрутах

19 ноября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям. Рассмотрены вопросы бюджета на 2021 год, стратегии развития МУП «ЯПАК» и о предложениях предпринимательского сообщества по поддержке малого и среднего бизнеса.

Первый вопрос – «О бюджете городского округа «Город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (1 чтение». Информация Ольги Максимовой, начальника Департамента финансов ОА.

Профильная муниципальная программа по поддержке бизнеса и развитию туризма сильно сокращена. На поддержку предпринимателей, как и в 2020 году, в следующем году ноль. Первый заместитель главы Якутска Евгений Григорьев прокомментировал: «Резали по всему, что можно резать». А заместитель главы города по финансам Георгий Гаврильев сказал: «Самообеспеченность бюджета крайне низкая. На основании общих подходов сократили на 33%».

Второй вопрос – «О стратегии развития МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания». Информация Валерия Домотова, директора предприятия.

На предыдущем заседании постоянной комиссии депутаты констатировали факт того, что предприятие находится в тяжелом положении. Во время пандемии упал пассажиропоток и, соответственно, снизилась выручка.

Выяснилось, что ЯПАК собирается войти на 8-й городской маршрут. Также есть планы на новый маршрут Якутск-Бердигестях.

Депутаты предложили для извлечения прибыли войти в несколько городских маршрутов, рассмотреть возможность междугородних перевозок, ускорить рассмотрение вопроса по приобретению ГАЗС. Отметили, что ЯПАК нужен городу, и очень важен вопрос безопасности пассажирских перевозок, которые может обеспечить именно муниципальное предприятие.

И вот второй отчет МУП «ЯПАК». Предприятие планирует в течение пяти лет приобрести в лизинг 109 автобусов ПАЗ-«Вектор», войти на пять городских маршрутов. Предложения депутатов производственники в стратегию внесли, но не до конца. Председатель постоянной комиссии, депутат Алевтина Эверстова заметила, что надо входить во все прибыльные городские маршруты. Возможно, не самим строить автогазозаправочную станцию, а купить готовую.

Депутат Александр Яковлев отметил, что прибыль на городских маршрутах призрачна, ведь частники, скорее всего уходят от налогов.

Валерий Домотов сказал, что предприятие выполняет больше социальную функцию, обеспечивая высокую безопасность перевозок и качество услуг. И при конкуренции частники тоже «подтянутся».

Депутаты, члены комиссии, предложили: рассмотреть возможность вхождения во все городские маршруты, возможность приобретения имеющейся АГЗС с целью оздоровления предприятия, установить на автобусах рециркуляторы для обеспечения санитарного состояния. Стратегия развития «ЯПАК» будет рассмотрена еще раз, поскольку это жизнеобеспечивающее предприятие.

Третий вопрос – «О предложениях предпринимательского сообщества по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса», информация председателя постоянной комиссии Гордумы Алевтины Эверстовой. Все поступившие предложения, которые в большинстве своем касаются налоговых льгот, будут проанализированы Контрольно-счетной палатой Якутске, после чего ОА и Гордума рассмотрят возможность их применения.