ЯПАК об автобусных перевозках по маршруту Якутск-Жатай

МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» продолжает выполнять автобусные перевозки по маршруту Якутск-Жатай в прежнем режиме, сообщили в предприятии.

«Прозвучавшая в ряде СМИ информация о том, что ЯПАК якобы отказывается от этих перевозок недостоверна. Мы как возили людей, так и возим по утвержденным мэрией тарифам. На сегодня проблема заключается в том, что это межмуниципальные перевозки. Себестоимость перевозки выше утвержденного тарифа. Выпадающие доходы, по мнению городских властей, должны компенсироваться из вышестоящего, республиканского бюджета, так как это два разных муниципалитета. Вот этот вопрос как раз сейчас в стадии обсуждения с правительством», — прокомментировал и.о. директора ЯПАК Евгений ФАСТ.

Напомним, в январе этого года прошло совещание у главы Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ с участием главы Жатая, представителей Минтранса, депутатов Ил Тумэна. На встрече в том числе обсуждался вопрос определения источника финансирования выпадающих доходов городу за осуществляемые межмуниципальные перевозки. По оценкам предприятия, они составляют около 57 млн рублей в год. Вопрос позднее обсуждался на специальном совещании в Госсобрании республики, но конкретного решения принято не было.