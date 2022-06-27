ЯНЦ СО РАН принял участие на Ысыахе Туймаады

В эти дни по всей республике отмечается главный всенародный летний праздник — Ысыах. 25 июня коллектив ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» принял активное участие на Ысыахе Туймаады. Расположенный в самом центре местности Ус Хатын участок-тюсюлгэ Якутского научного центра посетило множество гостей. Ысыахгорода Якутска в этом году был посвящён 100-летию ЯАССР и 390-летию столицы республики и прошел на высоком организационном уровне.

В день Ысыаха генеральный директор ЯНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев принял участие во встрече Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с руководителями филиалов федеральных государственных органов и структур.

Просторное и красивое тюсюлгэ Якутского научного центра было приобретено семь лет назад у АО «Золото Якутии». В 2015 году это тюсюлгэ посетили около 50 академиков Российской академии наук, участников Выездного заседания Президиума РАН, посвященного 90-летию Второй комплексной научной экспедиции.

В 2019 году, в год организации Федерального исследовательского центра, Михаил Петрович Лебедев своим приказом присвоил тюсюлгэ имя своего учителя, величайшего ученого, первого академика Российской академии наук из народа саха Владимира Петровича Ларионова. Этим Михаил Лебедев создал в Ус Хатын площадку для всего научного сообщества Якутии.

«В год науки и технологий в Российской Федерации мы многого достигли. НОЦ «Север» стал одним из пяти победителей конкурса по отбору научно-образовательных центров мирового уровня. Наш Центр коллективного пользования выиграл федеральный грант для приобретения нового научного оборудования. За три года деятельности ФИЦ мы организовали 5 новых молодежных научных лабораторий. Много у нас и других не менее значимых достижений. Все семь научных институтов ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» готовы к дальнейшей плодотворной работе, к высоким научным достижениям», — отметил в своем приветственном слове руководитель Якутского федерального исследовательского центра Михаил Лебедев.

Заместитель председателя Правительства республики Сергей Местников поздравил гостей тюсюлгэ науки с национальным праздником, пожелал всем дальнейших успехов, а также поздравил Михаила Петровича с уверенной победой на прошедших выборах генерального директора ЯНЦ СО РАН.

С национальным праздником научное сообщество поздравили специальный гость из Новосибирска, руководитель управления организации научных исследований Сибирского отделения Российской академии наук Наталья Максимова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева, глава Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, врио ректора АГАТУ Валерий Федоров, заместитель директора Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН Андрей Прокопьев, советник РАН Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, член-корреспондент РАН Никита Соломонов и другие.

Михаил Лебедев подарил Сергею Местникову и Феодосии Габышевой памятный знак I Выездного научного заседания с международным участием «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации», проведенного в ноябре 2021 года в рамках Консорциума Федеральных исследовательских центров Арктической зоны РФ, координатором которого является ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

На прошлой неделе генеральный директор ЯНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев посетил 15-й Юбилейный ЫсыахОлонхо, состоявшийся 20-21 июня 2022 года в Верхневилюйске.

В тюсюлгэ имени В.П. Ларионова на Ысыахе Туймаады была организована обширная культурная программа с выступлениями известных артистов, ведущей торжественной части выступила Ульяна Скрябина — Умсулҕан Хотун, обряд благопожелания — алгыс провел Роман Иванов. Гости из числа сотрудников ФИЦ отметили, что это очень удобно — иметь собственный участок в центре Ус Хатын, где можно отдохнуть, встретиться с коллегами, поговорить с руководством. Всем гостям очень понравилась организация мероприятий тюсюлгэ науки.