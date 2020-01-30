ЯНЦ СО РАН приглашает старшеклассников на интеллектуальный квест «Игры разума»

Дорогие учащиеся 9-11 классов!

В рамках Дня российской науки – 2020 состоится захватывающее приключение!

5 февраля 2020 г. приглашаем вас принять участие в интеллектуальном квесте «ИГРЫ РАЗУМА»

Ждем команды по 5 неумолимых искателей истины!

Вас ждут 7 интереснейших этапов, которые определят ваши знания и умения в различных областях науки, таких как: космофизика, техника и технология, мерзлотоведение, сельское хозяйство, биология, химия и другие. От вашей скорости, умений и знаний зависит количество баллов, которые вы сможете набрать на каждом этапе! Однако, всё не так просто, для того, чтобы найти местоположение этапа, вам предстоит разгадать загадки на карте квеста. Команда, набравшая максимальное количество баллов, выигрывает. В том случае, если баллы будут равны, мы предложим вам дополнительные задания, так как ПОБЕДИТЕЛЬ будет только один!

Место проведения: ЯНЦ СО РАН, г. Якутск, ул. Петровского, д. 2.

Дата: 5 февраля 2020 г.

Время: 15:00 – регистрация, 15:30-18:00 – игра

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов

Количество участников: 5 человек в команде

Область знаний: космофизика, техника, мерзлотоведение, медицина, биология, химия

Организатор:

Якутский научный центр СО РАН, Совет научной молодежи

Предварительные заявки направлять на электронную почту: Koltigor@mail.ru

Легенда квеста «Игры РазУма»

Злой и коварный гений РазУм изобрёл мегамагнит, который остановил вращение Земли. Из-за этого жизнь на Земле остановилась: вся техника перестала работать, вечная мерзлота начала таять, животные дезориентировались, а растения начали погибать, химические вещества меняли свои агрегатные состояния, в космосе появилось больше черных дыр, здоровье людей пошатнулось, история шла к своему концу…

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мира, нужно отключить, или уничтожить мегамагнит и остановить злого гения РазУма!

Но это не так просто! РазУм зашифровал код отключения мегамагнита на семи уровнях мироздания! Каждый символ кода охраняют его пособники — коварные и жадные злодеи! Только пять отважных героев-смельчаков смогут пройти все этапы в играх РазУма! Пособники злого гения спрятали коды отключения мегамагнита там, где никто не мог и подумать! А именно в Альма-матер науки — в Якутском научном центре по ул. Петровского, 2!

Нужно спешить! Отсчет идет уже на минуты, иначе все живое погибнет!