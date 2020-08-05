ЯНЦ СО РАН и Нижнеколымский район РС(Я) подписали соглашение о сотрудничестве

3 августа между Федеральным исследовательским центром «Якутский научный центр СО РАН» и администрацией МР «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) подписано Соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие глава Нижнеколымского района Валерий Сентяков и представитель Якутского научного центра СО РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук Иван Христофоров.

Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие сторон по проведению комплексных научных исследований на территории района. Основные направления сотрудничества — экспертиза и разработка программ развития Нижнеколымского района, этнологические исследования в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, проведение научно-популярных лекций для общественности и подрастающего поколения, содействие в создании научно-образовательных центров.