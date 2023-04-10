Яна Угарова: У меня случилась любовь с первого взгляда🤩🔥

Первый раз побывала на спектакле в Театре коренных малочисленных народов Севера — и случилась любовь с первого взгляда🤩🔥

Месяц назад о намечающейся премьере мне рассказал режиссёр постановки Сергей Потапов — мне сразу захотелось её увидеть. Ещё и потому, что в основе спектакля — произведение Акутагава Рюноске, которое поразило меня в киноосмыслении другого великого японца Акира Куросава🙏

А сегодня я нахожусь под большим впечатлением не только от гения писателя и мастерства режиссёра, но и от точного подбора музыки, классных костюмов, великолепной хореографии и, конечно же, от выразительнейшей игры и пластики актёров👏👏👏👏👏

Мой вывод: в Якутске — самые лучшие театры, каких нет нигде больше в мире👍👍👍 Меня переполняет чувство гордости)))