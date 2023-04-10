10.04.2023
13:10
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Светская хроника

Яна Угарова: У меня случилась любовь с первого взгляда🤩🔥

Первый раз побывала на спектакле в Театре коренных малочисленных народов Севера — и случилась любовь с первого взгляда🤩🔥
Месяц назад о намечающейся премьере мне рассказал режиссёр постановки Сергей Потапов — мне сразу захотелось её увидеть. Ещё и потому, что в основе спектакля — произведение Акутагава Рюноске, которое поразило меня в киноосмыслении другого великого японца Акира Куросава🙏
А сегодня я нахожусь под большим впечатлением не только от гения писателя и мастерства режиссёра, но и от точного подбора музыки, классных костюмов, великолепной хореографии и, конечно же, от выразительнейшей игры и пластики актёров👏👏👏👏👏

Мой вывод: в Якутске — самые лучшие театры, каких нет нигде больше в мире👍👍👍 Меня переполняет чувство гордости)))

Фото: соцсети
Источник: тгк ЯУгарова

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