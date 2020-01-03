Яна Угарова и друзья ждут Вас!

Подарите себе незабываемый праздник в прекрасном месте, в прекрасной компании, с прекрасным ужином и прекрасными песнями! 10 января 2020 года в ГК «Ренабо»состоится третий гитарный концерт «Яна Угарова и друзья»!

Неповторимую, душевную атмосферу чудесного загородного вечера для вас создадут: издатель журнала «Журфикс», заслуженный работник культуры Якутии Яна Угарова, многогранные гитаристы-вокалисты Андрей Чупиков и Евгений Мухин, дивноголосая Оксана Чупикова, искрометный флейтист Балдорж… Впервые в этом проекте на этой площадке – импозантный Анатолий Бравин, харизматичный Александр Подголов и блистательная оперная дива, заслуженная артистка России Марина Силина, которую только 10 января вы услышите в неожиданном амплуа.

В программе вечера, помимо живой музыки и старых песен о главном — призовые конкурсы, приятные сюрпризы и восхитительный ужин от шеф-повара «Ренабо» Дениса Мифтахова

Начните Новый год с чего-то особенного: в день магических цифр — 10.01.2020 — позвольте себе получить массу позитивных эмоций и удовольствия, вдали от городской суеты!

Справки по тел.: 89142 704-385

