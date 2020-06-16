Яна Клияненко: В «Канти» — достаточный арсенал для лечения пациентов с неврологическими нарушениями

Передо мной сидит врач Яна Владиславовна Клияненко, много лет работающая с неврологическими больным – детьми и взрослыми, невролог и нейрохирург и, однозначно, специалист редкий и очень востребованный. Профессиональная деятельность доктора началась в 2002 году после окончания медицинского института Якутского государственного университета, потом была интернатура по неврологии. После интернатуры ее пригласили в отделение детской нейрохирургии Национального центра медицины.

Специализировалась по нейрохирургии в Санкт-Петербурге, около семнадцати лет работала в детской нейрохирургии врачом-неврологом и нейрохирургом, — говорит доктор, — потом посчастливилось работать в отделении взрослой нейрохирургии с такими известными врачами, как Иван Иванович Кантогоров, Петр Игоревич Ларионов, Станислав Николаевич Черемкин.

Сегодня Яна Клияненко – ведущий специалист медицинского центра «Канти».

— С какими проблемами чаще всего обращаются к Вам, Яна Владиславовна?

— Значительная часть обращений обусловлена хроническими болевыми синдромами. Это головные боли, боли в спине, конечностях, головокружения различного генеза. Остеохондроз, цереброваскулярное заболевание, артериальная гипертензия – тоже косвенный повод обратиться к неврологу. К сожалению, это то, что есть практически у каждого человека, только у кого-то выходит за рамки нормального качества жизни.

Автор: Хотя доктор говорил, что в первый раз дает интервью, ее очень интересно слушать. В ходе разговора Яна Владиславовна дает очень неожиданные определения нервным заболеваниям. К примеру, об остеохондрозе говорит, что это наша расплата за прямохождение, а вспоминая о коллегах–нейрохирургах из НЦМ, с которыми много лет работала, назвала их «соль жизни российской». Люблю беседовать с людьми, которые неординарно мыслят и говорят.

— Какие методы Вы используете в работе?

— Прежде всего, это метод мультидисциплинарной реабилитации пациента. Такой подход подразумевает активное участие в лечении многих специалистов, к примеру, в случае с реабилитацией человека, перенесшего инсульт, необходимо участие не только невролога, но и нейрохирурга, физиотерапевта, логопеда, кинезиотерапевта, психолога, массажиста. Для успешной реабилитации нужен именно такой подход, поскольку главный постулат постинсультной реабилитации гласит: пациент должен как можно раньше начать двигаться. Взрослые пациенты получают у нас полноценное реабилитационное лечение. В «Канти» имеется достаточный арсенал аппаратного лечения пациентов с неврологическими нарушениями. Среди аппаратных физиотерапевтических методов ведущими являются такие направления, как электротерапия, магнитотерапия и фитотерапия. Совместное действие нескольких процедур позволяет усилить воздействие на патологический процесс в организме. Например, при дорсопатии воздействие ультразвука хорошо сочетается с импульсными токами. Физиотерапия является важной частью комплексного лечения и оздоровления. Правильное использование физиотерапевтических факторов повышает эффективность лечения, препятствует развитию осложнений, уменьшает медикаментозную нагрузку. Но все процедуры проводятся по назначению врача.

— Как результаты лечения? Что говорят пациенты?

— Наши пациенты отмечают положительный эффект. Вот буквально сегодня мы закончили курс лечения с пациентом, который проходил у нас лечение по программе «Здоровая спина». Пришел он с сильными болями. Сегодня у него заключительная процедура, он получит электростимуляцию на аппарате «Cefar Rehab» и массаж, сейчас он уже хорошо переносит процедуры, говорит, что процедуры приносят ему облегчение. Мы можем предложить пациентам достаточно большой выбор лечения, есть врач-физиотерапевт, лечебная физкультура, массаж, аппаратное лечение, гидромассаж, тепловые и водные процедуры, большой спектр аппаратов, традиционные методы лечения – массаж с мануальными техниками, иглоукалывание, прогревания, травяные сборы по тибетским рецептам.

— Зная, что в центре много аппаратов, пациенты хотят, наверное, получить все и сразу? Насколько это эффективно?

— Не всегда большое количество процедур способствует быстрому выздоровлению, а иногда даже может привести к обострению хронических заболеваний, поэтому назначение процедур подбирается строго индивидуально, с учетом назначения лечащего врача, стадию и патоген заболевания, общее состояние пациента. Кроме того, большинство физиопроцедур имеет накопительный эффект, поэтому важно пройти весь курс лечения до конца. Это обычно после пяти процедур с интервалом в один или два дня, только тогда будет быстрый и стойкий результат.

— А беременные женщины к вам могут обратиться?

— Да, конечно, мы работаем с беременными женщинами, и я считаю, что моя задача, как невролога, заключается в том, чтобы максимально снизить медикаментозную нагрузку на организм будущей мамы. На помощь здесь опять же приходит физиотерапия.

— Я знаю, что Вы работаете не только со взрослыми, но и с детьми?

— Да, у нас получают консультации и лечение и дети. В нашем центре есть возможность оказания реабилитационной помощи детям с двигательными нарушениями, синдромом гиперактивности, дефицита внимания. Детская неврология – особый раздел нашей работы. Распространенной патологией у детей первого года жизни до сих пор остается пре- и перинатальное поражение центральной нервной системы. Тяжелое гипоксически-ищемическое, травматическое и токсическое поражение головного мозга инвалидизирует ребенка и проявляется разной степенью задержкой психического развития и двигательными нарушениями. Наиболее часто от этого недуга страдают недоношенные младенцы, у которых риск развития органической патологии мозга значительно выше, чем у доношенных. По данным некоторых авторов две трети причин, вызывающих гипоксически-ищемическое и токсическое поражение мозга, действует постнатально. И что важно – есть возможность предупредить развитие драматических последствий. Детская неврология благодарна тем, что реабилитационный потенциал у детей очень высокий, и когда видишь результат своей работы, улыбку ребенка, что он начинает больше говорить, что у него прошли приступы или тики, это радует. Это стоит того, чтобы работать…

Автор: Доктор уверена, что в реабилитации важен индивидуальный подход к каждому человеку, командная работа с другими специалистами, а еще немаловажно, думаю я, к какому специалисту попадешь и в какой обстановке будет вестись лечение. В «Канти» с порога чувствуешь, что здесь тебе рады.

В нашей республике, к сожалению, есть только три неврологических центра, которые якутяне хорошо знают, — два в Якутске, один в Нерюнгри и одно отделение в Хатассах. По долгу службы знаю, что есть еще один вариант – «Оздоровительный центр «Канти».

— Это очень хорошо, Яна Владиславовна! Дальнейших успехов в работе и с наступающим Днем медицинского работника!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002635

ООО «Оздоровительный центр «Канти»,

Адреса: г. Якутск, 202 микрорайон 14/4, 44-02-02, 8-924-166-11-66.

г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.7, 40-32-32, 8-924-170-32-32.

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