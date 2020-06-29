Яна Иванова: Взят верный курс на развитие Дальнего Востока

Директор круглогодичного детского Центра отдыха и оздоровления «Сосновый бор», председатель экспертного совета Общественной палаты Якутии Яна Иванова прокомментировала новый указ президента России, касающийся развития Дальнего Востока.

— Еще в 2018 году Общественная палата Якутии инициировала сбор предложений в проект «Мои идеи — Дальнему Востоку», который был потом поддержан главой Якутии Айсеном Николаевым. Сбор предложений проходил на различных площадках с участием молодежных организаций, народных депутатов, общественников. Каждый гражданин имел возможность внести свои предложения для улучшения уровня и качества жизни на Дальнем Востоке.

И вот идеи жителей услышаны, они легли в основу новой национальной программы развития Дальнего Востока. В Указе Президента России №427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» основной упор сделан на меры, направленные на улучшение качества жизни жителей Дальнего Востока и Якутии за счет обеспечения их доступным жильем, качественной медициной, развития человеческого капитала и повышения конкурентоспособности бизнеса и образования.

Якутия всегда стремилась к целям, определенным в указе. В республике строятся новые школы, детские сады, инновационные центры для развития подрастающего поколения. Забота о будущем поколении возведена в ранг государственной политики Республики Саха (Якутия). Теперь эти задачи стали приоритетными в федеральном значении.

Считаю, что взят верный курс на развитие Дальнего Востока и поставленные задачи достижимы. Теперь ждем утверждения национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока правительством России.