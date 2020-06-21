Яна Чертовских: Персональный подход к каждому пациенту повышает качество медуслуг

Принцип персонализированной медицины в том, чтобы пациент получил правильное лекарство в правильной дозе и в правильное время. Как заявила корреспонденту руководитель Центра персонализированной медицины Республиканской клинической больницы №3 Яна Чертовских, такой подход позволяет не только экономить средства, но и качественно повышает уровень оказываемых услуг.

«Центр был создан в ноябре 2013 года. К тому времени вышло постановление правительства России «о развитии биотехнологий» в котором есть пункт о персонализированной медицине. Если говорить проще, то это метод, когда к каждому пациенту находится свой подход», — сообщила Яна Чертовских. Врач отметила, что персонализированная медицина — сравнительно новое направление, подразумевающее использование методов направленного пациентоориентированного лечебно-диагностического воздействия.

«Другими словами, это целевая диагностика и лечение больного в соответствии с результатами исследования его генетического профиля. Принцип персонализированной фармакотерапии — пациент должен получить правильное лекарство в правильной дозе и в правильное время», — сообщила она.

Персонализированная медицина – это оказание комплексной медицинской помощи, осуществляемое в соответствии с характеристиками конкретного пациента. Персонализированная медицина с помощью современных молекулярно-генетических технологий позволяет индивидуализировать применение лекарственных средств.

Сейчас в лаборатории Центра персонализированной медицины проводят тесты на COVID-19 «В основном мы работаем с препаратами, которые люди принимают пожизненно, а также со средствами против онкологии. Исследования по онкологии мы начали делать с 2016 года и за это время провели около трех тысяч исследований по этому профилю. За все время мы сделали около 12 тысяч исследований. Конечно, объемы работы постоянно растут. Например, если в 2014 году было проведено более 300 анализов, то в 2019 году уже до пяти тысяч исследований.», — сообщает руководитель.

Как пояснила Яна Чертовских, современная медицина может определять чувствительность к лекарственным средствам еще до применения препарата. Это позволяет экономить деньги на покупку лекарств и выявить нежелательные реакции на лекарства. «Также мы работаем со всеми улусами республики. Они присылают нам материал и пациентам не нужно свершать длительные и затратные поездки. Также можно сделать молекулярно-генетический паспорт здоровья. В дальнейшем он позволит создать реальную программу наблюдения за пациентами с учетом выявленных генетических нюансов», — сообщила врач.

Уже сейчас в центре можно определить предрасположенность к наследственно-генетическому раку молочной железы и яичников, риск рака легких у курящих, предрасположенность к гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарному диабету, ожирению, видам нагрузки в спорте и т.д.