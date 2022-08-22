22.08.2022
17:09
132

Якутия

Ямочный ремонт дорог «по-олекмински» 🙄

Ничего необычного, просто ямочный ремонт в Олекминске. Ямы с лужами засыпают песком. По ним сразу же едут машины — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх