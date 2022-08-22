22.08.2022
17:09
132
Якутия
Ямочный ремонт дорог «по-олекмински» 🙄
Ничего необычного, просто ямочный ремонт в Олекминске. Ямы с лужами засыпают песком. По ним сразу же едут машины — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.
Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey
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