Ямальская земля с восторгом приняла якутский балет



В Ноябрьске открылись гастроли Государственного театра оперы и балета Якутии. Ямало-Ненецкий автономный округ стал заключительным в гастрольном туре театра по городам УрФО в 2022 году.

«Профессионализм и труд артистов поразили ямальцев. Зал взорвался от аплодисментов. Это действительно триумф якутского балета на ямальской земле», — сказала начальник управления культуры города Ноябрьска Антонина Кишко.



Она добавила, что зрители Ноябрьска впервые увидели на своей сцене балет.

Директор и художественный руководитель СахаОпераБалет Сергей Юнганс отметил, что Ноябрьск — уже пятый город Урала, где запрос на качественный и оригинальный культурный продукт очень высок.



«Наш театр показывает феноменальную востребованность — зрители лично подходят за кулисы, чтобы поблагодарить артистов. Это дает нам импульс для новых смелых проектов», — говорит Сергей Юнганс.

СахаОпераБалет отправляется в город Муравленко, самую северную точку гастрольного тура.