Якутянин доверился дешевому предложению в интернете

Мужчина, являясь инвалидом, решил на сбережения от пенсии приобрести для передвижения скутер. Он доверил своему приятелю найти в интернете подходящий вариант. Через некоторое время ему позвонил незнакомый мужчина, который предложил скутер всего за 12 500 рублей и отправил фотографии товара с помощью мессенджера «WhatsApp». Покупателя устроил предложенный вариант и его низкая стоимость, ведь обычная цена за подобный скутер превышает 70 000 рублей.

Потерпевший перечислил «продавцу» 20 000 рублей с учетом стоимости скутера, шлема и доставки. Затем неожиданно «продавец» попросил дополнительно перечислить еще 5 000 рублей. Тогда мужчина решил отказаться от покупки, на что «продавец» пообещал вернуть перечисленные деньги. На следующий день заявитель нашел деньги для доплаты, но не смог дозвониться до продавца — тот перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Полная предоплата, явно заниженная стоимость товара – одни из признаков мошенников. Собираясь совершить покупки в интернет ресурсах, тщательно проверьте продавца, либо поставщика, и при малейших сомнениях лучше откажитесь от такой сделки!