19.10.2022
19:08
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Красота & Здоровье

Якутянок приглашают на ярмарку-акцию «#Здоровая Я»

Дорогие жители и гости столицы!

22 октября 2022 г. с 10.00ч приглашаем на  Ярмарку-акцию «#Здоровая Я», проводимую в рамках Года Матери в РС (Я).

В этот день состоится:
— выставка-ярмарка «Территория Мастеров»
— подведение итогов проекта «Преображение» среди многодетных матерей г.Якутска,
— презентация-дефиле новой зимней коллекции национального концерна «СахаБулт»
— консультации специалистов, мастер-классы. 

Ждем вас по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 1. (ТР Кружало), 1 этаж. Выставка будет проводится с 10:00 до 18:00.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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