Якутянок приглашают на ярмарку-акцию «#Здоровая Я»

Дорогие жители и гости столицы!

22 октября 2022 г. с 10.00ч приглашаем на Ярмарку-акцию «#Здоровая Я», проводимую в рамках Года Матери в РС (Я).

В этот день состоится:

— выставка-ярмарка «Территория Мастеров»

— подведение итогов проекта «Преображение» среди многодетных матерей г.Якутска,

— презентация-дефиле новой зимней коллекции национального концерна «СахаБулт»

— консультации специалистов, мастер-классы.

Ждем вас по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 1. (ТР Кружало), 1 этаж. Выставка будет проводится с 10:00 до 18:00.