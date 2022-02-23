Якутянку приговорили за получение соцвыплаты

Прокуратура Оймяконского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, в период нахождения в очереди на получение социальной выплаты в рамках государственной целевой программы «Молодая семья» получила от родителей в собственность трехкомнатную квартиру общей площадью свыше 70 кв.м.

Впоследствии женщина, желая улучить свое материальное положение, умолчав, что в жилом помещении она и члены ее семьи не нуждаются, получила в рамках названной программы выплату в размере свыше 638 тысяч рублей, которые были ею обналичены без улучшения жилищных условий семьи.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того судом по иску прокурора с осужденной взыскан ущерб причиненный бюджету республики и муниципальному бюджету в общей сумме более 638 тыс. рублей.

Сторона защиты, не согласившись с приговором, обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрев апелляцию, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.