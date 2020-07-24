24.07.2020
11:17
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Судебная хроника

Якутянку обязали вернуть присвоенные деньги

Прокуратура Жиганского района Якутии поддержала государственного обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом  с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. 

Установлено, что подсудимая, работая в Жиганском районном управлении образования, похитила путем присвоения бюджетные средства в сумме свыше 327 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

В ходе расследования уголовного дела осужденная добровольно возместила лишь часть причиненного бюджету муниципального района ущерба в размере 185 000 рублей. 

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд о взыскании с осужденной невозмещенной части причиненного ущерба в сумме свыше 142 тыс.рублей.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.  

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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