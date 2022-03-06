Якутянку обманули на лже-сайте отеля в Сочи

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило заявление 37-летней жительницы Алдана по факту совершенных в отношении нее мошеннических действиях.

В ходе проверки установлено, что для проведения отдыха женщина искала в сети «Интернет» сайт отеля в Сочи. Первым в открывшемся списке оказался сайт «sochiparkhotel.su», где она начала вести переписку с менеджером отеля по поводу бронирования мест. По просьбе менеджера женщина отправила копии паспорта на электронную почту, для оплаты бронирования на сумму 5 тысяч рублей она перешла по ссылке и оказалась на другом сайте. Она ввела данные карты, включая срок действия и CVV-код, после чего на номер ее телефона стали поступать сообщения с паролями, после введения которых сайт сообщал, что оплата не прошла и просил повторить операцию.

Заявительница пыталась произвести оплату с двух своих карт, с каждой из которых в результате было списано по 5 тысяч рублей, после чего женщина поняла, что сайт, с которого она пыталась произвести оплату, является двойником официального сайта отеля и обратилась с заявлением в полицию.

Отдел МВД России по Алданскому району предупреждает: чтобы не стать жертвой злоумышленников при пользовании банковскими картами никому не сообщайте пин-, СVC- или CVV- коды банковской карты и одноразовые пароли.