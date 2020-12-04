04.12.2020
10:25
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Происшествия

Якутянку испугал звонок

SakhaLife.ru.

Мошенники убедили 39–летнюю жительницу п. Айхал Мирнинского района Якутии перевести на «безопасный счет» 85 000 рублей. Женщине позвонила якобы менеджер банка. Используя стандартную схему обмана, мошенница испугала её, сообщив о несанкционированных операциях по карте, и посоветовала срочно перевести все денежные средства на «безопасный счет». Под активным натиском звонившей потерпевшая согласилась и поспешила к ближайшему банкомату. Там она, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, перевела на мошеннический счет 85 000 рублей.

Уважаемые граждане, призываем вас быть бдительными и не реагировать на подобные телефонные звонки. Единственный вариант, как не попасть на подобные уловки – класть трубку и самостоятельно перезвонить в банк для проверки поступившей информации.  

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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