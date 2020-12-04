Якутянку испугал звонок

SakhaLife.ru.

Мошенники убедили 39–летнюю жительницу п. Айхал Мирнинского района Якутии перевести на «безопасный счет» 85 000 рублей. Женщине позвонила якобы менеджер банка. Используя стандартную схему обмана, мошенница испугала её, сообщив о несанкционированных операциях по карте, и посоветовала срочно перевести все денежные средства на «безопасный счет». Под активным натиском звонившей потерпевшая согласилась и поспешила к ближайшему банкомату. Там она, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, перевела на мошеннический счет 85 000 рублей.