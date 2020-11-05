Якутянку доставили в хирургическое после аварии на дороге
В Сунтарском районе 35-летняя автомобилистка без прав попала в ДТП на трассе.
3 ноября около 2 часов ночи она ехала из с.Эльгяй в с.Кюндяя по ФАД «Вилюй». На 922-м километре женщина
не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание Mitsubishi Рajerо Mini.
В результате происшествия женщина получила закрытую
черепно-мозговую травму и ушибы головы, доставлена и госпитализирована в хирургическое отделение больницы с. Сунтар.
В ходе проверки установлено, что у пострадавшей нет
прав на вождения автотранспортом, она не имеет водительского удостоверения, автомобиль в установленном порядке не состоит на учете ГИБДД и не застрахован в ОСАГО.
По словам женщины, она не успела поставить автомашину на учёт из-за отдаленности проживания.
В момент ДТП женщина ехала одна, без пассажиров, не
пристегнутая ремнем безопасности. Проведенное освидетельствование не выявило у автомобилистки состояние опьянения.
ДТП произошло в темное время суток на участке
федеральной дороги «Вилюй» 922 км. Со слов автоледи следует, что она двигалась со скоростью 70 км/ч.
По факту ДТП проводится проверка.
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