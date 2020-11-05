Якутянку доставили в хирургическое после аварии на дороге

В Сунтарском районе 35-летняя автомобилистка без прав попала в ДТП на трассе.

3 ноября около 2 часов ночи она ехала из с.Эльгяй в с.Кюндяя по ФАД «Вилюй». На 922-м километре женщина

не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание Mitsubishi Рajerо Mini.

В результате происшествия женщина получила закрытую

черепно-мозговую травму и ушибы головы, доставлена и госпитализирована в хирургическое отделение больницы с. Сунтар.

В ходе проверки установлено, что у пострадавшей нет

прав на вождения автотранспортом, она не имеет водительского удостоверения, автомобиль в установленном порядке не состоит на учете ГИБДД и не застрахован в ОСАГО.

По словам женщины, она не успела поставить автомашину на учёт из-за отдаленности проживания.

В момент ДТП женщина ехала одна, без пассажиров, не

пристегнутая ремнем безопасности. Проведенное освидетельствование не выявило у автомобилистки состояние опьянения.

ДТП произошло в темное время суток на участке

федеральной дороги «Вилюй» 922 км. Со слов автоледи следует, что она двигалась со скоростью 70 км/ч.

По факту ДТП проводится проверка.