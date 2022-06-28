28.06.2022
14:43
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Судебная хроника

Якутянку арестовали за секс в общественном месте

Якутский городской  суд арестовал на 10 суток жительницу Якутска за секс в общественном месте в присутствии прохожих, сообщает «SakhaNews».

Соответствующее постановление вынес городской суд 22 июня, признав гр. Трофимову С. виновной в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Как установил суд, «Трофимова С., находясь днем в общественном месте, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершила половой акт, на замечания прохожих громко выражалась нецензурной бранью, тем самым проявила явное неуважение к обществу»

Девушка вину в совершении административного правонарушения признала, обстоятельства, изложенные в протоколе полиции, подтвердила, добавив, что лишена родительских прав в 2021 году.

По итогам судебного заседания суд назначил ей наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: «SakhaNews»

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