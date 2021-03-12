Якутянки восхищены Ксенией Собчак: очень душевная и искренняя

Наверное, все , кто слышали о приезде Ксении Собчак, подумали: «Вау! было бы хорошо с ней встретиться!» — и обязательно встретились! Потому что так работает Вселенная!

Утром задумала — вечером получила.

Невероятно простая в общении с людьми, очень душевная и искренняя. Ассистентка ее, Лена, сразу вышла с нами на связь, дав возможность реализации встречи предпринимателей @сделановякутии.

Восхищаемся Ксенией, ее умом, незаурядностью, харизмой, она — яркий образ нашей современницы!!!

«Если немного о нас, то мы можем сказать, что счастливы жить и творить на этой прекрасной земле с суровым климатом, фантастической природой, у нашего народа очень богатая история, самобытная культура, у нас очень талантливый народ.

Предприниматели Якутии создали Ассоциацию предпринимателей, в котором значительную часть занимают именно женщины»- поделилась Изабелла Павлова @crystalmoda_ykt , член Ассоциации @made.in.sakha.

Наша Ольга Григорьевна- председатель Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии», многодетная мама, с 2005 года занимается производством традиционной национальной керамической посуды. Во время пандемии смогла сохранить свое предприятие и даже вырасти, наладив онлайн продажи и сохранив весь штат сотрудников.

Изабелла Павлова @izabellapavlova_ , многодетная мать, начинающий предприниматель. Бивень мамонта — это уникальный материал, который добывается в Якутии. С каждым годом запасов бивней становится все меньше. Мне было интересно попробовать себя с качестве дизайнера ювелирных изделий. Сейчас готовится следующая коллекция.

С ними была Катерина Николаева @katerina_nikolaevaa, многодетная мать, предприниматель, совладелец семейного кредитного союза @денежныйпоток