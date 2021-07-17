Якутянки в Высшей лиге чемпионата России

В Чебоксарах завершилась Высшая лига чемпионата России по классическим шахматам среди мужчин и женщин, который является главным отборочным этапом на cуперфинал чемпионата России по шахматам.

Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Местом проведения чемпионата стал ледовый дворец «Чебоксары-Арена». Организаторы создали все необходимые противоэпидемиологические условия, сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений РС(Я).

«Всего приняли участие более 100 спортсменов, включая практически всех сильнейших гроссмейстеров страны. Поэтому надо подчеркнуть, что само участие наших спортсменов в таком чемпионате – это уже большое достижение и стимул для дальнейшего развития. Наши девушки добились такого права благодаря победе на первенстве ДВФО среди взрослых по шахматам. В итоге Ньургуйаана Баишева прибавила рейтинг на 98,8 пунктов, Евдокия Избекова на 68,8 пунктов, это является очень хорошим результатом», — отметила тренер Ньургуйаана Дорофеева.

Как рассказала Ньургуйаана Баишева, это ее первое выступление на чемпионате России. «Было необычно играть в новых условиях: с прозрачным защитным экраном и не пить воду за столом. Но для меня был огромный опыт играть в таком серьезном турнире с такими сильными соперниками. Партии получились интересными и поучительными. В августе планирую сыграть в молодежной спартакиаде России в Уфе», — рассказала юная спортсменка.