30.09.2021
12:30
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Экология

Якутянки в Москве блаженствуют

Любители Московского зоопарка @moscow_zoo_official не нарадуются мишкам с севера — Хатанге и Томпе. Белые медведи с наступлением осенней прохлады стали активнее резвиться и играть, чем вызвали массу комментариев. Кому-то блаженство четвероногих якутянок напомнили ближайших родственников «Как моя мама в отпуске», кого-то восхитили их стиль плавания «Вот это заплыв!!!Да на спине…». Подписчики благодарны за хорошее состояние краснокнижных животных «Им очень повезло, что их спасли и передали вам, под вашу опеку». Всем-всем Хатанга и Томпо передали свой позитив: «Подняли настроение мишки».

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official/
Источник: сетевое издание Sakhalife.ru
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