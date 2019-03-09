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9 марта 2019, 16:18
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Якутянки победители Всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ»

На официальном сайте Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ» опубликован список победителей по итогам 2018 года. В число победителей конкурса вошли две якутянки-жительницы Жатая.

«Лучшими руководителями РФ» в Республике Саха (Якутия) признаны директор средней школы № 1 Жатая Наталья Незамова и главный бухгалтер этой школы Наталья Ведерникова.

Напомним, в конкурсе участвовали руководители из разных сфер деятельности, имеющие стаж руководящей должности не менее двух лет. Как сообщает оргкомитет Всероссийского конкурса, всего поступило более 30 тысяч заявок из разных регионов страны.

Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа, в ходе которого учитывались различные составляющие: оценки внешних экспертных групп из ведущих высших учебных заведений России, результаты голосования авторизованных пользователей, статистика Серверов экспонирования по посещению, просмотру и скачиванию материалов неавторизованными пользователями с уникальными IP-адресами и целый ряд других независимых факторов.

Эксперты оценивали нацеленность участников на результат, эффективность использования ресурсов, стратегическое мышление, умение работать в команде.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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