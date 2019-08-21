Якутянки отправятся в автопробег по Монголии

Женская общественная организация «Виктория» с 22 августа по 10 сентября 2019 года в целях увековечивания подвига советских воинов, в том числе воинов-якутян, осуществляет женский автопробег «Халхин-Гол: навеки в памяти народной», посвященный 80-летию Победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол в Монголии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как бы далеки не были те события, понимание долга и ответственности у российских людей неизменно и неизбывно, что столь внимательное отношение к страницам истории имеет глубокий смысл: это следование традициям воинов российской армии, которые передаются из поколения в поколение. Если мы помним свою историю, сверяем по ней сегодняшний день, значит, мы сильны.

Во время автопробега (на 2-х а/м, 2 экипажа в составе 6-ти человек) планируется проехать около 9000 км (6000 км по России, 3000 км по Монголии,), также планируем встречи с ветеранами, женской общественностью, молодежью, специалистами изучающими историю войны на Халхин-Голе, военнослужащими и официальными представителями Монгольской стороны и общественными объединениями Монголии для продолжения нашей работы. В предыдущие годы нами установлены тесные контакты в Монголии, которые позволят достичь поставленных целей.

В Монголии и России уделяют особое внимание празднованию совместной Победы на Халхин-Голе.

Также из города Улан-Батор Монголии к нам присоединяется один экипаж монгольских женщин в составе 3-х человек, которые поедут с нами до мест боевых действий в районе реки Халхин-Гол.

Маршрут автопробега: Якутск – Чита — Улан-Удэ – Кяхта –Дархан — Улан-Батор – Чойбалсан – места боев в районе реки Халхин-Гол – Чойбалсан – Соловьевск – Амазар – Тында – Нерюгри – Якутск.

Цель автопробега: почтение памяти cоветских воинов, павших в боях на Халхин-Голе, в том числе воинов – якутян, сбор материалов для издания книги, укрепление взаимодействия между Республикой Саха (Якутия) и Монголией в области экономики, образования и науки, культуры и спорта, туризма, а также развитие дружеских и партнерских отношений между городами Якутск и Улан-Батор. Особое внимание будет уделено развитию культурных связей между Якутском и Улан-Батором. Сегодня стороны принимают активное участие в совместных проектах, приглашают друг друга на национальные праздники, участвуют в спортивных мероприятиях и на конкурсах ледовых фигур, организуют художественные выставки и т.д. Якутск придает важное значение развитию экономических связей, а также совместной деятельности в сфере образования и науки, культуры, спорта, туризма и самое главное углублению дружеских отношений.

Якутск и Улан-Батор связывает многое: город Улан-Батор является самой холодной столицей в мире, а город Якутск – самый крупный город в мире, возведенный в зоне вечной мерзлоты.

По итогам автопробега намерены внести свою лепту в развитие деловых, экономических и культурных связей, военно-патриотическое воспитание молодежи, продвижение имиджа города Якутска и Республики Саха (Якутия).

Организатор и спонсор автопробега:

НКО Ассоциация «Союз предпринимателей Якутии» при поддержке Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).