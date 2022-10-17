Якутянки ночами шьют одежду для мобилизованных

В республике продолжаются благотворительные мероприятия в помощь мобилизованным гражданам и их семьям в рамках Общественной акции «Мы вместе.

Народные мастера передают военнослужащим аптечки, одежду, предметы гигиены и продукты питания, денежные средства. Помочь защитникам Родины спешат как мастера-умельцы, так и целые общественные объединения мастеров.

Национальный центр «Симэх» не остается в стороне, так коллективом собрана гуманитарная помощь, мастерицы шьют медицинские аптечки.

В Чурапчинском улусе оказана гуманитарная помощь общественными объединениями мастеров «Дьэрэкээн» рук. Лариса Аргунова (с. Бахсы), «Күбэйэ» рук. Евдокия Катакова (с. Мугудай), с. Ожулун директор Валентина Аржакова.

В Таттинском улусе под руководством мастера НХП РС(Я) Акимовой Изольды Иннокентьевны сшили медицинские сумки. Приняли участие клубное формирование «Айыл5аана», народный мастер РС(Я) Федотова Мария Петровна. В течение трёх дней сшили 33 сумки. Руководитель ТОС «Сайдам», председатель совета ветеранов МО «Таттинский наслег» Бондарева Мария Егоровна.

В Намском улусе изготовили шапки-балаклава с шарфом и медицинские аптечки.

В Анабарском районе проведена ярмарка кулинарных изделий и концерт, где приняли участие 6 мастеров.

В Верхоянском районе собраны денежные средства для мобилизованных, приняли участие 5 мастеров.

В Абыйском районе проведена акция-ярмарка «Дары Абыйский природы», вырученные деньги передают мобилизованным. В селе Сутуруоха шьют сумочки-аптечки.



В Олекминском районе народными мастерами собраны вещи, перечислены средства для мобилизованных, сшиты военно-аптечные сумки, шапки-балаклавы, носки и рукавицы, из 20 наслегов приняли участие – 55 мастериц, которые перечислили фонд мобилизованных – 77 500 рублей.



В Мегино–Кангаласскиом улусе общественное объединение «Уран Майа» с. Майя, с. Хочо, с. Тюнгюлю, п. Нижний Бестях, с. Техтюр изготовили аптечки, теплые вещи, шапки, медикаменты.

В Кобяйском и Жиганском районе мастера участвовали в гуманитарной помощи по сбору средств.

Народные мастера Якутии продолжают оказывать посильную помощь военнослужащим и в рамках акции #МыВместе.