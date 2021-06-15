Якутянке вручили Золотую медаль Николы Тесла

Людмила Расторгуева: В Якутии появится Арктический центр защиты человека от холода

Резидент «Технопарка Якутия» Людмила РАСТОРГУЕВА считает, что у Якутии появится возможность производить одежду от холода международного качества. Ученый инициирует открытие в Якутске Арктического центра защиты человека от холода. Об инновационных разработках якутского изобретателя на основе изучения традиционной одежды коренных народов Якутии – в эксклюзивном интервью SakhaLife.

— Людмила Николаевна, буквально на днях в Белграде Вам вручили Золотую медаль Николы Тесла за изобретение комплекта одежды с утеплителем на основе оленьей шерсти. Как давно Вы работаете над этим проектом?

— C 1983 года занимаюсь разработкой и производством средств индивидуальной защиты человека от холода, специальной и бытовой одеждой. Мои изобретения запатентованы в СССР, России, США, Канаде, Норвегии, Швеции и Финляндии. Сейчас нахожусь в поисках бизнес-партнеров, инвесторов для открытия в Якутске Арктического Центра защиты человека от холода. Хотелось бы передать свои знания и опыт молодому поколению. Около 50 лет изучала особенности национальной одежды коренных народов Якутии начала ХVIII — начала XX веков: якутов, эвенков, эвенов, юкагиров и чукчей. Исследования проводились с охватом подлинников, хранящихся в фондах музеев Санкт-Петербурга, Якутии, Музее Естественной истории г. Нью-Йорк США, архивных и полевых материалов.

Что касается одежды с утеплителем на основе оленьей шерсти, за которую присудили золотую медаль Николы Теслы, то она в 3 — 6 раза теплее отечественных и зарубежных аналогов. Например, стандартная спецодежда с утеплителем из овечьей шерсти защищает от холода до минус 41 °С. И только утеплитель из оленьей шерсти обеспечивает тепловой комфорт неограниченное время до минус 67 °С среды. Такой комплект на 30% легче и тоньше стандартной спецодежды.

Промежуточный костюм обычно надевается на нательное белье под верхний костюм, весит в среднем 1,2 кг и имеет толщину 1 см. В таком костюме из оленьей шерсти под брендом «Хотугу Танас» якутянка Анастасия ПЕТРОВА покоряла Гималаи, а Егор КОВАЛЬЧУК, альпинист Томского отделения Русского географического общества – Эльбрус. Налаживаем выпуск спецодежды для разных профессий, в качестве снаряжения пожарников разработали новый вид утеплителя на основе оленьей шерсти с негорючими компонентами.

— Вы работаете не только с оленьей шерстью, но и таким материалом как нанокомпозит. В чем его уникальность?

— Бактерицидный ионообменный нанокомпозит убивает золотистый стафилококк и кишечные палочки в течение 4 часов, а грибки, поражающие кожный покров стопы человека – в течение суток. Композит разлагает молекулы воды в слоях одежды и обуви, поддерживая нормальную влажность, депонирует тепловой поток, исходящий от человека, и создает эффект легкого подогрева в одежде и обуви, санирует пододежное пространство, продлевает сроки носки изделий. Его теплоизоляция также эффективна как утеплитель с оленьей шерстью и теплее чем наиболее популярные в России утеплители Холлофайбер (ООО «Термопол», Москва, используется в ВС РФ и бытовой одежде) и Тинсулейт (№М, США, для костюмов астронавтов и наших космонавтов). В 2 раза теплее и в 6 раз прочнее обувной натуральной овчины. Нанокомпозит также поддерживает при комнатной температуре свежесть фруктов и овощей до 3 месяцев, когда американский аналог, разработанный в 2019 году – всего до 7 суток.

— Людмила Николаевна, Вы одной из первых стали изучать традиционный костюм коренных народов Якутии на научной основе. Как защищались от холода наши предки?

— Наши предки защищались от холода комплексно, включая туловище, органы дыхания, голову и конечности. Главный принцип – одежда не должна сильно увлажняться, т.к. влажная одежда – источник потери тепла. У оленеводческих народов была двойная меховая одежда из высокосорбционного оленьего меха: нижняя одежда располагалась волосяным покровом внутрь, а на верхней одежде волосяной покров направлялся наружу. Внутри одежды образовались термостабильные слои, лишняя влага из-под одежды впитывалась мехом и удалялась при движении человека. Этому способствовала конструкция одежды. Для дороги якуты имели меховую доху, которую надевали поверх основной зимней одежды, меховые галоши и наколенники. Органы дыхания и лицо защищали от холода с помощью мехового шарфа – боа. Рукавицы были двойными, имели разрез под ладонью, который позволял вынимать руки, не снимая рукавиц.

Впервые в отечественной и зарубежной научной практике мною были проведены системные исследования национальной одежды коренных народов Севера на стыке четырех наук: исторической, искусствоведческой, технической и медицинской. В результате были выявлены технологические, теплофизические, физиолого-гигиенические, художественные и эксплуатационные свойства национальной одежды каждого народа с учетом половозрастных и сезонных особенностей для разного периода времени с XVIII – начала ХХ веков. Основная работа проводилась на базе созданного в 1991 году научно-производственного предприятия «Хотугу Танас». На основе результатов этих исследований были созданы костюмы-образы, с использованием современных технологий выпускались национальные ритуальные, театральные, бытовые и теплозащитные виды одежды, головных уборов и обуви для населения и различных предприятий Якутии.

— Меня заинтересовало одно из Ваших последних изобретений – тепловая полумаска. Что из себя представляет это изделие? Когда она была запатентована и можно ли наладить ее массовое производство?

— Тепловые полумаски для защиты от холода основаны на принципе обогрева вдыхаемого воздуха за счет выдыхаемого человеком теплого воздуха и не требуют дополнительного источника тепловой энергии. Работают неограниченное время. при температуре окружающей человека среды минус 60°С температура воздуха под теплорекуперирующей полумаской составляла плюс 5 — 19 °С в зависимости от физической активности человека. Она защищает от холода органы дыхания, лицо и шею. Полумаска имеет элементы защиты от конденсата, предупреждающие увлажнение материалов, также защищает от тлетворных микробов, образующихся внутри полумаски от собственного дыхания или проникающие извне. Патент на изобретение Полумаска запатентован мною как изобретение России в 2020 г. сроком до 2039 года. Тепловая полумаска станет одним из видов выпускаемой продукции Арктического Центра защиты человека от холода, его смогут носить жители северных регионов нашей страны.

— Холод — отличительная особенность Якутии. Готовы ли Вы конкурировать с мировыми производителями экипировки от холода?

— Да, это вполне возможно. За счет качественных и функциональных свойств, а также современного дизайна. Мы родились и выросли в прекрасном, но суровом крае и знаем, как бороться с холодом. У нас есть многолетний опыт наших предков и новые технологии.

— Людмила Николаевна, вы направили в республику гуманитарную помощь — 1200 полумасок от ковида для журналистов Якутии.

— Комплект многоразовой полумаски со съемными фильтрами – это наша новая разработка для защиты людей от вируса ковид-19. Но полумаска может быть пригодна и от других вредных факторов среды как запыленность, холод, другие виды вирусов и т.д. Изделие изготовлено из двойного перфорированного трикотажного полотна без сопротивления дыханию, хорошо держит форму и не касается щек, носа и рта во время носки. Надежно защищает дыхательные органы от вируса при вдохе и выдохе на 97 процентов (одноразовые полумаски защищают, в основном, на вдох 5 %, на выдох – 95%).

Фильтр из нетканого материала для фильтрации крови и аппарата ИВЛ, но улучшенного с помощью перфорации, что снижает сопротивление дыханию и более сглаживает поверхность полотна, повышая комфортность. При увлажнении фильтра его можно сменить на сухой фильтр через каждые 2-3 часа. Полумаску и фильтры можно стирать и носить многократно.

Полумаски переданы в ГАУ «Сахапечать». Журналисты в улусах и городах, как и врачи, работают на «передовой». Хотелось бы, чтобы представители масс-медиа были надежно защищены, выполняя свой профессиональный долг.