Якутянке исполнилось 100 лет

САФОНОВА Татьяна Семеновна стала первой 100-летней жительницей Якутии 2021 года, она родилась 1 января 1921 года. Со словами поздравления и искреннего пожелания здоровья вековую юбиляршу поздравила министр труда и социального развития РС(Я) Елена ВОЛКОВА.

Татьяне Семеновне вручили почетный знак «Уйэ Саас», а также приветствия и подарки от президента России, главы Якутии и министерства труда и социального развития.

Сафонова Татьяна Семеновна, родилась 1 января 1921 года в селе Дабан, Олекминского района в семье Сафонова Семена Давыдовича, мать Сафонова Евдокия Николаевна.

С июля (6 месяцев) воспитывалась у дяди Филатова Федора Константиновича во 2 Нерюктяе.

1932 году пошла в 2- Нерюктяинскую школу.

1940 году закончила 7 классов, летом поступила техникум Потребкооперации в г. Якутске. По причине болезни вернулась не закончив учебу домой.

1941г. июне по комсомольской путевке в Абагинском МТС прошла месячные курсы трактористов.

С июля 1941г. до январь 1944г. работает трактористкой в колхозе «Карла Маркса» во 2-Нерюктяе.

С января 1944г. по январь 1945г. учится в г. Якутске в школе Механизации при Наркомземе, на механика.

С января 1945г. по март 1946г. работает участковым механиком в Абагинском МТС.

В марте 1946г. по семейным обстоятельствам, переехала в село Дабан, вышла замуж за Хохолова Иннокентия Афанасьевича.

С марта 1946г. по 1963г. работала учетчиком полеводческой бригаде, в колхозе «Молотов», село Дабан.

С июля 1963г. по январь 1970г. работает заведующей детским ясли-садом в селе Дабан.

С января 1970г. по июль 1971г. работает бригадиром животноводческой бригады колхоза «Димитровский» в селе Дабан.

В июле 1971 года избрана председателем села Дабан, «Кочегаровского» сельского совета.

С 1979 года на заслуженном отдыхе.

Родила и вырастила двух дочерей, имеет внуков, правнуков и праправнуков.

Ударник коммунистического труда. Ветеран тыла и труда Награждена медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг», «Ветеран труда», юбилейные медали, Почетные грамоты.

Напомним, что почетный знак долгожителя «Уйэ саас» учрежден указом президента Якутии для государственной поддержки и пропаганды здорового образа жизни, преемственности духовно-нравственных ценностей народа, выражения признательности и уважения долгожителям республики. Почетным знаком награждаются лица, достигшие возраста 100 и более лет, постоянно проживающие на территории Якутии. Почетный знак вручается вместе с удостоверением и денежным вознаграждением в сумме 100 тысяч рублей.