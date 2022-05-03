Якутянка, живущая в Шанхае, рассказывает о жестком локдауне в Китае

В России коронавирус отменили, а 25-миллионный Шанхай страдает от жесточайшего локдауна, введенного из-за вспышки нового штамма коронавируса. Якутянка Елена Атласова приехала в Китай сразу после школы и живет здесь около 10 лет. Окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет» в провинции Хэбэй. На данный момент проживает в Шанхае и работает в китайской компании помощником главного бухгалтера и консультантом в области налогообложения и бухгалтерского учета КНР. Сейчас она находится в Шанхае и работает волонтером. Она рассказала о жизни в закрытом городе.

C 28 марта по 5 апреля официально было объявлено полное закрытие города с населением более 25 млн для массового тестирования и установления последующего карантина. Однако на тот момент никто не мог представить, что это все настолько затянется.

99% населения сидит дома, даже не разрешается выходить в подъезд, приостановлены все транспортные движения. Работают исключительно больницы и продуктовые магазины, все остальные организации, население в целом — удаленно. Сейчас локдаун в городе продолжается и действуют жесткие карантинные меры. К сожалению, сроки его завершения не определены.

Елена работает волонтером. Обычно встает в 5-6 утра, делает обязательный экспресс-тест, загружает результат в систему. К 7 час. утра волонтеры организовывают общий ПЦР-тест для жителей компаунда, после обеда раздают экспресс-тесты на следующий день, развозят продукты по квартирам и т.д. Помимо прочего, Елена выполняет свою работу, созваниваясь с клиентами.

В целом жителям сидеть в четырех стенах в течение 1-2 месяцев морально очень тяжело, говорит Елена. Подробнее здесь