03.09.2019
21:30
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Светская хроника

Якутянка завоевала титул на конкурсе красоты

Представительница Якутии, артистка театра КМНС РС(Я) Ева Кузьменко завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты «Краса Дальнего Востока», организованном в рамках Восточного экономического форума, сообщает ЯСИА.

В конкурсе приняли участие 11 девушек из всех регионов ДФО. Они выступили на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока», где представили национальные костюмы, дизайнерские наряды и вечерние образы.

Якутянка Ева Кузьменко, ставшая на конкурсе первой вице-мисс, также примет участие в программе «Дни Дальнего Востока», где представит фильм «Кулук хомус», в котором сыграла главную роль.

Напомним, в 2017 году победительницей конкурса стала хомусистка и начальник отдела управления документацией базы данных авиакомпании «Якутия» Анна Саввинова, ранее, в 2014, этот титул получила представительница республики Анастасия Черёмкина.

Фото: ЯСИА
Источник: http://ysia.ru/vef-2019-yakutyanka-eva-kuzmenko-stala-pervoj-vitse-miss-dalnego-vostoka/
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