Якутянка завоевала титул на конкурсе красоты

Представительница Якутии, артистка театра КМНС РС(Я) Ева Кузьменко завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты «Краса Дальнего Востока», организованном в рамках Восточного экономического форума, сообщает ЯСИА.

В конкурсе приняли участие 11 девушек из всех регионов ДФО. Они выступили на главной сцене выставки «Улица Дальнего Востока», где представили национальные костюмы, дизайнерские наряды и вечерние образы.

Якутянка Ева Кузьменко, ставшая на конкурсе первой вице-мисс, также примет участие в программе «Дни Дальнего Востока», где представит фильм «Кулук хомус», в котором сыграла главную роль.

Напомним, в 2017 году победительницей конкурса стала хомусистка и начальник отдела управления документацией базы данных авиакомпании «Якутия» Анна Саввинова, ранее, в 2014, этот титул получила представительница республики Анастасия Черёмкина.