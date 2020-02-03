Якутянка завоевала серебро международного турнира по дзюдо

Лучшая спортсменка Якутии взяла важные очки в рейтинге за путевку на Олимпиаду в Токио.

В городе Одивелаш, что в Португалии завершился международный турнир «European Judo Open Women Opelas». В престижных соревнованиях принимали участие 142 спортсменки из 24 европейских стран. Сборная команда России была представлена на турнире 13 участницами.

Наибольшего успеха добилась представительница Якутии из спортивного клуба «Динамо» из Дмитрова, чемпионка России прошлого года Нюргуяна НИКИФОРОВА. Воспитанница тренера Дамдиндоржа Гомбодоржа в весовой категории до 78 кг из тринадцати участниц завоевала серебряную медаль. Еще одна дзюдоистка сборной России Мадина КАЙСИНОВА в этом же весе заняла седьмое место.

Всего на португальском татами якутянка провела четыре поединка. До финальной стадии Никифорова одержала яркие победы над победительницей европейского кубка испанкой Лидией ЯРЗА и француженкой Ванессой ДУРЕ. В схватке за выход в финал наша спортсменка победила итальянку Люцию ТАГГОРЕ. В золотом финале Нюргуяна не смогла сломить сопротивление спортсменки из Бельгии Софи БЕРГЕР и уступила схватку на первой минуте.

Тем не менее, этот старт следует признать достаточно успешным и важным в свете олимпийских перспектив нашей спортсменки.