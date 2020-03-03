Якутянка завоевала медаль чемпионата России

На прошлой неделе в московском ЛФК ЦСКА завершился 50-й чемпионат России в помещении.

В заключительный день чемпионата якутянка Наталья ЛЕОНТЬЕВА приняла старт на дистанции 5000 и финишировала третьей, завоевав бронзовую медаль зимнего чемпионата России.

Первенствовала на этой дистанции Екатерина ИШОВА — 15:45.59, которая на финише обошла лидировавшую почти всю дистанцию Наталью КОЛОСКОВУ (Власова) — 15:48.42. Результат Натальи Леонтьевой — 15:58.46.

Бег 5000 м, женщины

Ишова Екатерина 15:45.59 Колоскова Наталья 15:48.42 Леонтьева Наталья 15:58.46

Напомним, что мастер спорта международного класса, чемпионка зимнего чемпионата страны 2017 года Наталья Леонтьева в этот раз выступила на двух дистанциях. В первый день чемпионата якутянка заняла десятое место во втором забеге на дистанции 3000 метров. Ее время – 9:16.81. Спустя день она заняла бронзу в забеге на 5 000 метров.

На своей странице в инстаграм спортсменка поделилась с подписчиками кратким итогом зимнего сезона: «Сезон выдался тяжелым… А когда было легко?! Никогда! За это и люблю спорт, преодолевать трудности и идти до конца!».