Якутянка завоевала медаль чемпионата России
На прошлой неделе в московском ЛФК ЦСКА завершился 50-й чемпионат России в помещении.
В заключительный день чемпионата якутянка Наталья ЛЕОНТЬЕВА приняла старт на дистанции 5000 и финишировала третьей, завоевав бронзовую медаль зимнего чемпионата России.
Первенствовала на этой дистанции Екатерина ИШОВА — 15:45.59, которая на финише обошла лидировавшую почти всю дистанцию Наталью КОЛОСКОВУ (Власова) — 15:48.42. Результат Натальи Леонтьевой — 15:58.46.
Бег 5000 м, женщины
- Ишова Екатерина 15:45.59
- Колоскова Наталья 15:48.42
- Леонтьева Наталья 15:58.46
Напомним, что мастер спорта международного класса, чемпионка зимнего чемпионата страны 2017 года Наталья Леонтьева в этот раз выступила на двух дистанциях. В первый день чемпионата якутянка заняла десятое место во втором забеге на дистанции 3000 метров. Ее время – 9:16.81. Спустя день она заняла бронзу в забеге на 5 000 метров.
На своей странице в инстаграм спортсменка поделилась с подписчиками кратким итогом зимнего сезона: «Сезон выдался тяжелым… А когда было легко?! Никогда! За это и люблю спорт, преодолевать трудности и идти до конца!».
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