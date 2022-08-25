Якутянка завоевала бронзу в женской борьбе на Спартакиаде сильнейших

Сборная Якутии смогла отметиться бронзовой медалью в женской борьбе во всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов — её обладательницей стала Севиль Назарова. Она выступила в весовой категории до 55 кг, сообщает ЯСИА.

Севиль Назарова — первая справа

Женскую сборную Якутии на спартакиаде среди сильнейших спортсменов России представили семеро, все они были отобраны на соревнование по итогам ряда турниров. Успешнее всех выступила Севиль Назарова, выиграв бронзовую медаль. В первом поединке она прошла представительницу Красноярского края, а во встрече за выход в полуфинал якутянка смогла одолеть двукратную чемпионку России Екатерину Исакову, эта встреча стала одной из самых важных на турнире. В полуфинальной встрече Назаровой противостояла победительница Спартакиады среди молодёжи России Венера Нафикова, тут якутянка и познала единственное поражение. Но в бронзовом финале она смогла одолеть призёра первенства России Елену Дьяченко со счётом 12:2, завоевав третье место на пьедестале всероссийской спартакиады.

Отметим, что сегодня, 25 августа, стартуют соревнования на спартакиаде по вольной борьбе среди мужчин. Сборную Якутии представят 15 спортсменов с капитаном Ньургуном Сергиным.