Якутянка защитила докторскую диссертацию в Японии

Цветение сакуры в кампусе Университета Кэйо.

Первая и единственная из якутских ученых защитила докторскую диссертацию в сентябре 2020 г. в университете Кэйо, одном из престижнейших учебных заведений Японии. Она – моя племянница Кюннэй КИРИЛЛИНА, дочь старшего сводного брата Святослава Николаевича КИРИЛЛИНА и его супруги Ангелины Дмитриевны ОСИПОВОЙ, родилась в с. Бердигестях Горного улуса.

Кюннэй с ранних лет проявляла большую тягу к знаниям, отличалась усердием и прилежанием, отлично училась в школе и активно участвовала во всех школьных и внешкольных мероприятиях. Начиная со среднего звена, она участвовала и побеждала на многочисленных олимпиадах и конференциях улусного, регионального и республиканского масштаба под руководством своей тети, заслуженного учителя РСФСР Анны Дмитриевны ОСИПОВОЙ, которая подготовила целую плеяду ученых, выпускников Бердигестяхской средней школы им. С.П. Данилова.

Первый большой успех пришел в 10 классе, когда Кюннэй стала лауреатом Всероссийской конференции «Шаг в будущее» и получила право представлять страну на международной научно-практической конференции для школьников в Великобритании. Тогда же Кюннэй начала задумываться о научной карьере. Это произошло после знакомства с первой якутской женщиной климатологом, выдающейся ученой Марией Кузьминичной ГАВРИЛОВОЙ, которая не только посоветовала десятикласснице дальше заниматься научной работой, но и порекомендовала поступить в вуз по специальности «Метеорология».

Окончив школу с серебряной медалью, Кюннэй поступила в Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге на специальность «Экономика и управление на предприятии природопользования». Параллельно она получала второе высшее образование по специальности «Геоэкология». В университете она также училась на «отлично», была старостой группы и активной общественницей. Во время прохождения производственной практики в АК АЛРОСА работала над дипломным проектом, посвященным организации системы экологического менеджмента на горнодобывающем предприятии. Оба факультета наша землячка окончила с отличием и получила рекомендации для поступления в аспирантуру. Но девушка решила вернуться домой и отработать три года, положенные всем студентам-целевикам из Якутии.

Защита кандидатской диссертации в Российском государственном гидрометеорологическом университете.

После окончания учебы Кюннэй начала работать в министерстве охраны природы в отделе экономики природопользования под руководством Зинаиды Ивановны ЕГОРОВОЙ, затем – в отделе организации государственного заказа. Годы работы в природоохранном ведомстве не прошли даром, и дали неоценимый опыт, знания и навыки, которые многократно пригодились в будущем. Задумавшись о поступлении в аспирантуру, она перешла на работу на кафедру географии Биолого-географического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, где преподавала дисциплины гидрометеорологического профиля и параллельно была соискателем, впоследствии она с успехом сдала кандидатский минимум.

Во время работы в СВФУ Кюннэй организовала на факультете новую учебно-научную лабораторию климатологии. Открытие ее стало возможным благодаря победе в открытом конкурсе министерства образования и науки Российской Федерации на открытие новых лабораторий. Затем Кюннэй поступила на бюджетное место в очную аспирантуру Российского государственного гидрометеорологического университета по научной специальности «Метеорология, климатология и агрометеорология», где писала работу по изучению современных климатических изменений в Якутии под руководством доктора технических наук, профессора Владимира Алексеевича ЛОБАНОВА.

На втором году обучения Кюннэй участвовала и победила в трех грантовых конкурсах. Первый – на соискание стипендии президента Республики Саха (Якутия). Второй – на соискание гранта правительства Санкт-Петербурга. Третий – на получение гранта президента Российской Федерации для обучения за рубежом, благодаря которому Кюннэй поехала на стажировку в университет Кэйо в Японии, где изучала разработку региональных стратегий адаптации к климатическим изменениям в северных регионах мира.

После окончания стажировки она получила приглашение на поступление в докторантуру Кэйо по специальности “Планирование и управление экологическими проектами». Помимо учебы в докторантуре, Кюннэй трудилась там в качестве младшего научного сотрудника. Также она преподавала английский язык учащимся младших классов, поскольку жизнь в Японии не из дешевых. Кроме того, за выдающиеся научные успехи она получила стипендию корпорации «Мицубиси» для иностранных студентов.

Вручение диплома в Университете Кэйо.

Годы учебы и работы в Японии запомнились ей участием в большом количестве научных конференций и семинаров, получением опыта работы в международной научной среде и знакомству с ведущими мировыми и российскими учеными. Наиболее значимым стало участие в зимней школе НАСА по дистанционному зондированию лесных пожаров, которая проводилась на Аляске, куда она мечтала поехать с самого детства.

На ежегодной встрече стипендиатов корпорации «Мицубиси» в Токийском офисе компании

Результатом обучения в докторантуре стали статьи на английском языке по изучению исторической динамики лесопожарной активности в Якутии. Интерес к этой теме особенно возрос прошлым летом, когда на территории республики произошла настоящая экологическая катастрофа, причины и последствия которой еще не получили достоверной научной оценки. Ее статья была скачана более трех тысяч раз и процитирована в работах ведущих ученых, работающих по лесопожарной тематике.

На международной научно-практической конференции в Киото, Япония.

После окончания докторантуры и успешной защиты диссертации Кюннэй получила предложения работы в нескольких японских университетах, но решила вернуться домой по семейным обстоятельствам. С января 2021 г. Кюннэй работает в Институте естественных наук СВФУ, где она организовала новую лабораторию по изучению климата и экосистем северных регионов. Первым ощутимым результатом работы лаборатории стало получение гранта Российского научного фонда на сумму 3 млн руб. Получается, что за два года работы в СВФУ она одна добилась финансирования на организацию двух полноценных научных лабораторий.

Монография К.С.Кириллиной, изданная ее руководителем в Санкт-Петербурге.

Во время работы в СВФУ Кюннэй получила предложения о работе в США и Китае с заработной платой, превышающей ее зарплату в университете в десятки раз, но решила не менять работу и остаться на родине, несмотря на трудности и отсутствие поддержки как таковой. Но ей не привыкать много работать и достигать всего своими силами.