Якутянка Зарина Копырина на America’s Got Talent

Якутянка Зарина Копырина выступила на популярном шоу America’s Got Talent на NBC.

Перед выступлением ведущий шоу Терри Крюс спросил у Зарины, насколько популярно AGT у нее на родине, на что якутянка ответила: «В мою деревню интернет пришел только три года назад и люди только привыкают к нему».

В своей визитке она также сообщила, что живя в суровых условиях, ты должен быть в гармонии с людьми, с животными, с матерью-природой.

Судьи (в числе которых продюсер и основатель шоу Саймон Коуэлл и актриса София Вергара) были в восторге от этнических костюмов Зарины и ее «брата по духу» Андреаса.

На сцене дуэт «Олокс» исполнил песню «Зомби» группы «The Cranberries», используя национальную технику пения.

Сообщив, что у нее на родине — в Якутии — температура может достигать минус 94 по Фаренгейту (тут весь зал ахнул), Зарина поблагодарила ведущих на якутском, а потом начала петь.

Микс кылысаха и рока сделал свое дело — реакция зала и судей была очень бурной!