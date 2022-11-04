У якутянки второе место на фотоконкурсе коренных малочисленных народов России
Определены победители II фотоконкурса «Мир глазами коренных народов. Культура, Традиции, Быт»
Всего один год понадобился, чтобы фотоконкурс «Мир глазами коренных народов. Культура, Традиции, Быт» вырос по охватам в 6 с лишним раз! В прошлом году на конкурсный отбор пришло 200 фотографий, а в этом – 1299! И за каждым фото – маленькая история.
Решение принимали члены жюри, разбросанные по регионам России. Как и в прошлый раз, в состав жюри вошли представители большинства региональных ассоциаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В результате обсуждений в финал из почти тринадцати сотен фото было отобрано 33.
1 место «Маленький Авка». Автор, Кристина Вылла, написала о себе очень скромно: «Проживаю в Пуровском районе, в городе Муравленко, веду традиционный образ жизни»
2 место «Хозяин оленей». Автор – Слепцова Нина Николаевна родилась и выросла в Якутии в далеком Момском районе, коренными жителями которого являются эвены.
3 место «Участник гонок на оленьих упряжках в СПК «Рассвет Севера»». Автор – Екатерина Эстер, к слову, единственный профи среди финалистов, работает фотокором в Издательском доме НАО.
И наконец, победитель народного голосования – Анастасия Маслюкова, таинственная незнакомка, про которую известно лишь то, что она живёт в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Не останавливайтесь, продолжайте писать фотографическую летопись своей семьи, своей общины, своего народа. Из таких фотоисторий и складывается портрет Родины – временами суровой как арктический мороз, иногда лихой, как ветер, летящий в лицо, порой нежной и исполненной обещанием весны, как первый луч солнца после долгой зимы. Но всегда прекрасной и мудрой земли, что учит нас жить в гармонии с окружающим миром.
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