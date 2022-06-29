29.06.2022
12:24
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Происшествия

Якутянка задержана по подозрению в убийстве родной сестры

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 28 июня 2022 года между подозреваемой и ее 19-летней сестрой в ходе совместного распития спиртных напитков возник конфликт. Мирно разрешить спорную ситуацию не получилось, и подозреваемая схватила нож, которым нанесла потерпевшей удар в грудную клетку. От полученного ранения девушка скончалась на месте происшествия.

Сотрудники прибывшей по телефонному звонку соседей следственно-оперативной группы провели осмотр, зафиксировали следы преступления и изъяли предметы, имеющие значение для следствия.

Подозреваемая задержана, она в полном объеме признала вину в совершенном преступлении.

В настоящее время в рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается.

Фото: СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия
Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ по РС(Я)

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