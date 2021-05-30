Якутянка Юлия Саввинова участвует в конкурсе с фильмом о необычном спортсмене

Она подготовила ролик об адаптивном экстремальном спорте, пока еще малоизвестном в нашей стране – кросс на колясках (WCMX). Суть данного спорта заключается в том, что спортсмены (райдеры) на специальных ударопрочных колясках делают трюки в скейт-парке и в других местах, как правило, недоступных для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.

В подготовленном Юлией Саввиновой фильме наряду с очень зрелищными сценами, способными удивить любого, показан процесс становления молодого спортсмена – Никиты Денискина.

«Эта тема стала мне интересна после того, как по воле случая я познакомилась с сообществами людей, которые изо дня в день борются за право вести такую же полноценную жизнь, как и все другие. Я рада, что на уровне федеральных медиа создан крупный конкурс, в котором можно показать сильных и храбрых людей, умеющих найти выход даже из самой казалось бы безвыходной ситуации», — отмечает автор ролика Юлия Саввинова.

Юлия родилась в Якутии, жила в Якутске до 2010 года, долгое время служила в системе МЧС РС (Я). Позже переехала в Санкт-Петербург, где успешно защитила кандидатскую диссертацию. С 2020 года выступает в качестве режиссера при создании социальных роликов.

Голосование за лучший спортивный короткометражный ролик в рамках конкурса, объявленного видеосервисом Rutube совместно с «Матч ТВ», проводится с 21 по 31 мая.

Для голосования нужно пройти по ссылке (https://rutube.ru/video/2fbacae21ed41ae395d1a2c94089ce4d/) и поставить лайк под видео. Регистрация – очень простая: нужно только указать свой e-mail и придумать пароль. Весь процесс занимает меньше 30 секунд.

Как отмечается в сообществе WCMX Russia, в случае выигрыша часть денежных средств будет передана на развитие WCMX (кросса на колясках) в Санкт-Петербурге и непосредственно герою фильма — Никите Денискину