22.08.2022
09:22
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Судебная хроника

Якутянка взяла кредит без ведома свекрови

За незаконное получение кредита по чужому паспорту жительнице города Ленска назначен судебный штраф.

Судом при участии прокуратуры Ленского района рассмотрено уголовное дело в отношении 30-летней гражданки, которая в корыстных целях, воспользовавшись паспортом своей свекрови, оформила заявку-договор и незаконно получила кредит в микрофинансовой организации по выдаче микрозаймов через интернет-сайт.

В связи с этим на банковский счет данной гражданки поступили денежные средства в размере 19 тыс. руб., которые она потратила на личные нужды. Её действия квалифицированы как мошенничество.

В условиях признания гражданкой своей вины, содействия правоохранительным органам и возмещения причиненного ущерба, Ленским районным судом с учетом мнения государственного обвинителя уголовное преследование в отношении нарушителя прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время постановление не вступило в законную силу.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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