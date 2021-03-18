Якутянка «взломала» очевидный пароль

В дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району Якутии обратился мужчина с заявлением по факту кражи более 17 тысяч рублей с банковского счета.

В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 58-летняя женщина.

Установлено, что потерпевший был в гостях у знакомых, где распивал спиртное. После застолья мужчина ушел домой, но при этом оставив свой сотовый телефон. Подозреваемая, воспользовавшись ситуацией, решила похитить деньги с его банковского счета. Ранее она узнала, что в качестве пароля от приложения мобильного банка потерпевший использует дату своего рождения. Женщина перевела все деньги с карты на счёт знакомого. Похищенные денежные средства она потратила на спиртное, которое распила со своим знакомым.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.