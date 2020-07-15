Якутянка выжила после удара молнией

Жительница Якутии Ангелина СТЕПАНОВА рассказала в соцсетях о поворотном событии в своей жизни. Девушка сообщила, что это произошло в 2011 году в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса. В этот момент она была со своей двухлетней дочкой.