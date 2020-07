Якутянка выжила после удара молнией

View this post on Instagram

МЕНЯ УДАРИЛА МОЛНИЯ⚡️! Причём не только меня, но и дочку тоже😭! В свете последних печальных событий хочу поделиться своей историей, чтобы люди понимали, насколько серьезна угроза поражения током от молний . Это произошло в 2011 году в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса. Я строила с отцом дом, во время строительства мы с мамой снимали старый дом, где никто давно не жил. Перед оформлением аренды хозяйка заверила, что во дворе установлен громоотвод, но я не придала этому никакого значения. Этот громоотвод выглядел как огромный ржавый лом, торчащий из земли. . Грозу я любила😍. Мне нравилось купаться во время грозы: вода становилась тёплая, как парное молоко, и, казалось, вокруг витала волшебная атмосфера ✨. Мне нравилось «ловить» молнии на камеру телефона, приближаться к грозовому фронту и наблюдать, как гремит гром и сверкают молнии. Нравилось считать время от вспышки до раската грома. Но это все в прошлом. Теперь во время грозы я сижу в ванной🙈. Без телефона и других технических средств. Это моя фобия и я с ней живу. Прошло уже 9 лет, но в памяти до сих пор свежи эти воспоминания. . Итак, 10 июня, с.Павловск. Погода стояла тёплая, солнечная. Я сижу у окна и вижу, как за 5 метров от меня соседка стирает одежду на улице, во дворе играют дети, мычат коровы. Деревенская идиллия🥰. На коленях у меня сидит двухлетняя дочка, а я держу в руках телефон 📱 и с кем-то переписываюсь. Вдруг меня бьет током, я резко встаю, роняю дочь на пол и меня трясёт секунд 15! Перед глазами все белым-бело, как застывшая вспышка, очень яркий белый свет и я просто ничего не вижу. В это время трещат все провода в доме, а я чувствую, как поднялись дыбом волосы, чувствую разряд, который «вошёл» в мое тело через правую руку и вышел через ногу😣. Все произошло очень быстро, но в этот момент будто время остановилось и я помню все, что происходило тогда. Когда меня перестало трясти, зрение вернулось, я попыталась прийти в себя, а прямо над головой прогремел гром, словно оглушая! Я схватила дочку и выбежала на улицу! Но там шёл ливень и я забилась в углу в веранде. За мной выбежала мама и стала уговаривать войти в дом (в момент попадания в нас разряда она спала в другой комнате). 🔽🔽🔽