Якутянка выступила на отборе Евровидения-2021

Якутянка Июлина ПОПОВА выступила на национальном отборе международного конкурса Евровидение-2021 вместе с певицей Manizha, передает телеканал «Якутия 24».

Видеозапись с их участием на национальном отборе появилась на официальном YouTube-канале конкурса. Июлина выступила в качестве бэк-вокалистки.

Зрители 8 марта в прямом эфире выбрали исполнителя и песню, которые представят Россию на конкурсе в мае 2021 года в Роттердаме. Им стала Manizha с композицией «Russian woman».

Также Июлина Попова приняла участие в концерте победительницы национального отбора, который прошел 9 марта в «Крокус Сити Холл» в Москве.

Свое участие в Евровидении-2021 якутянка не комментирует.

Июлина Попова родилась и выросла в Якутии. В 2015 году приняла участие в крупном телевизионном проекте «Главная сцена», а в 2017 году — в шестом сезоне «Голоса».