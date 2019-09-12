Якутянка вышла в финал конкурса «Мисс Виртуальный мир 2019»

Tрехкратная победительница Республики Саха (Якутия) по фитнес-аэробике, бронзовый призёр VII спортивных игр народов Якутии в Амге, специалист в области рационального природопользования АО «Саханефтегазсбыт» Виктория КУТАНОВА допущена в финал конкурса «Мисс Виртуальный мир 2019», который проводится в эти дни в мобильном приложении inDriver.

В отборочном туре приняло участие более 300 девушек, из них в финал вышли всего 10 красавиц. В ходе конкурса одна из участниц снялась с дистанции и следующей финалисткой конкурса стала Виктория, за которую переживала вся Якутия. Решение об этом организаторы приняли только 11 сентября, через три дня после начала нового голосования.

Позитивная и энергичная Виктория Кутанова не испугалась заведомо неравных условий и ринулась в бой. У большинства участниц количество голосов за несколько дней голосования перевалило за 4 тысячи. В первый же день участия новая финалистка «Мисс Виртуальный мир 2019», любимица якутян Виктория Кутанова собрала более 600 голосов.

«Счастлива сегодня оказаться финалисткой этого замечательного конкурса. Ведь я обычная девушка, не фотомодель, никогда не участвовала в конкурсах красоты. Неожиданно для себя прошла отборочный тур. Все получилось спонтанно. Для меня это очень ново и становится все интереснее. У меня боевой характер и эти сложности меня только мобилизовали. По секрету скажу, что фотосессия у меня была только вчера ночью, после того как стало известно, что прошла в финал. Благодарю всех жителей Якутии, которые поверили в меня и отдают свои голоса. Будьте смелыми, выходите из зоны комфорта, совершайте безумные поступки, путешествуйте, познавайте новое, реализуйте свои планы и идеи», — поделилась радостью Виктория.

Виктории — 29 лет, родом из Нюрбинского района. Выпускница Нюрбинской средней школы № 1 и Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова. По образованию экономист в сфере природопользования. Работает в Саханефтегазсбыте четыре года. Занимается фитнес-аэробикой и танцами. Является солисткой народного театра танца «Эрэл», капитаном сборной по фитнес-аэробике Нюрбинского района, членом сборной команды АО «Саханефтегазсбыт».

Группа поддержки Виктории Кутановой просит проголосовать за участницу в мобильном приложении inDriver. Голосование на региональном этапе конкурса «Мисс Виртуальный мир 2019» продолжается до 15 сентября. Десять девушек из Якутии борются за путевку на «Miss Virtual World», который пройдет в Канкуне. Главный приз конкурса Posrhe Cayman.