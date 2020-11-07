Якутянка выложила все карты…сотруднику лжебанка

SakhaLife.ru.

В полицию города Якутска обратилась 61-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что в обеденное время с ней по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном снятии денежных средств с её банковской карты. После чего ей поступило смс-сообщение о попытке списания более 7500 рублей. Затем звонивший поинтересовался у женщины, какие еще у нее есть банковские карты. Потерпевшая ответила, что у нее имеются три карты сторонних банков. Тогда лжеспециалист, пояснив, что у всех банков единая система безопасности, якобы перевел телефонный разговор на сотрудника другого банка. Тот в свою очередь пояснил, что для того, чтобы обезопасить банковский счет, ей необходимо продиктовать номера, даты выпуска карт и коды, пришедшие в смс-сообщениях на телефон. Испугавшись за свои накопления, женщина продиктовала злоумышленнику все запрашиваемые данные, в том числе и одноразовые коды. Через какое-то время потерпевшая обнаружила, что с её банковского счёта несколькими платежами списано в общей сумме 56 332 рублей.

Уважаемые граждане! Помните, что сомнительные операции банк блокирует самостоятельно. Не верьте незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банка, обращаются к вам по имени-отчеству и сообщают, что с вашей карты происходит списание денежных средств или проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали. Прервите разговор – это МОШЕННИКИ! Обратитесь в ваш банк по телефону на оборотной стороне банковской карты и сообщите о произошедшем. Храните в тайные все данные ваших банковских карт и не называйте их незнакомым людям на том конце провода, потому что эти сведения интересуют только мошенников.