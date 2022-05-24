Якутянка выиграла в лотерею 2 миллиона!

Чаще остальных в семье Натальи Мангировой* лотерейные билеты покупает ее мама. Женщина берет по паре штук для себя и несколько — для близких. Как обычно, она приобрела билеты государственной «Жилищной лотереи» для домочадцев, и один из них достался Наталье. По результатам 492-го тиража гослотереи жительница Республики Саха выиграла 2 миллиона рублей.

— Накануне трансляции розыгрыша мы с супругом отмечали профессиональный праздник и хотели выспаться, поэтому билет попросили проверить маму, — рассказывает Наталья. — Я проснулась от ее звонка. Мама сказала, что я выиграла два миллиона. Сон как рукой сняло! До последнего думала, что это шутка, пока своими глазами не увидела выигрыш.

Наталья считает, что ее мама неслучайно выбрала счастливый билет.— Мама верила, что однажды найдет алмаз, — улыбается Наталья. — Хоть заветный билет и достался мне, но выбрала его мама. Возможно, выигрыш в лотерею — это и есть тот самый «драгоценный камень».

Наталья вместе с супругом работает в противопожарной службе. Мама Натальи до выхода на пенсию 16 лет посвятила профессии медицинского работника. В свободное время Наталья вместе с супругом выращивает овощи в теплицах. Возможно, в будущем это хобби победительница превратит в собственный бизнес.

Посоветовавшись с родными, женщина решила, что на выигранные деньги купит новый семейный автомобиль.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.