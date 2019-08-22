Якутянка выиграла суд у авиакомпании «Якутия»

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в рамках гражданского судопроизводства принято участие в судебном процессе по иску потребителя к АО «Авиакомпания «Якутия» (далее по тексту – АК «Якутия») о возврате стоимости неиспользованных авиабилетов.

В связи с задержкой рейса АК «Якутия» по маршруту «Якутск-Москва» потребитель опоздала на стыковочный рейс по маршруту «Москва-Сочи» и не смогла воспользоваться оплаченными билетами, понесла убытки в результате вновь приобретенных билетов на себя и на ребенка.

Претензия потребителя к АК «Якутия» о возмещении убытков, связанных с задержкой рейса, в добровольном порядке не была удовлетворена и потребитель была вынуждена обратиться в суд для разрешения имущественного спора.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Вилюйском районе был привлечен судом для дачи заключения в целях защиты прав потребителя (на основании ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ). Было дано положительное заключение в защиту прав потребителя.

Решением Вилюйского районного суда в удовлетворении исковых требований потребителя было отказано. Ответчиком представлены доказательства того, что задержка рейса была вызвана необходимостью устранить технические неисправности воздушного судна, что полностью отвечает соображениям безопасности полета; действия авиакомпании были направлены на соблюдение перевозчиком условий безопасности полета воздушного судна и исключения риска угрозы жизни и здоровью пассажиров.

Потребитель подала апелляционную жалобу.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) решение Вилюйского районного суда Республики Саха (Якутия) отменено и принято новое решение, в соответствии с которым иск к АК «Якутия» о защите прав потребителя удовлетворен частично.

С Акционерного общества АК «Якутия» в пользу потребителя взысканы убытки, неустойка, штраф и компенсация морального вреда. Общая сумма составила 140610 рублей.

Судебное решение по делу №33-2564/2019 вступило в законную силу.

Ссылка на апелляционное определение Верховного суда Верховного суда РС (Я) https://vs—jak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=966352&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=938862